В Рязанской области 22 ноября ожидается мокрый снег с дождем
В Рязанской области в понедельник, 22 ноября, местами ночью и днем пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 22 ноября, местами ночью и днем пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями.
Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью и днем составит −3…+2 градуса.