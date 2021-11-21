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В России утвержден прожиточный минимум на 2022 год
В России утвердили прожиточный минимум, для работающих сумма составит 13 793 рубля. Это следует из поправки президента Р. Ф. Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В России утвердили прожиточный минимум, для работающих сумма составит 13 793 рубля. Это следует из поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Величина прожиточного минимума в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Поправку поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Вторая поправка позволяет распределять зарезервированные бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме до 9,151 миллиарда рублей, предусмотренных по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, а также осуществления региональной социальной доплаты к пенсии.

Третья поправка дает возможность правительству оперативно распределять эти средства между регионами. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета распределяются между субъектами РФ в соответствии с нормативными правовыми актами правительства. На них не будет распространяться требование о необходимости утверждения таких трансфертов законом о бюджете.

На совещании Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.