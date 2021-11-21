В России сократят курсирование 44 поездов

В Федеральной пассажирской компании в субботу, 20 ноября, сообщили о предстоящих отмене или сокращении периодичности курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом сообщает агентство РБК.

В Федеральной пассажирской компании в субботу, 20 ноября, сообщили о предстоящих отмене или сокращении периодичности курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом сообщает агентство РБК . Это касается одного «Экспресса» Москва — Петербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород и других маршрутов.

Причиной изменений графика послужило падение потребительского спроса.

В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности, заявили в ФПК.

В компании уточнили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

При этом в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.