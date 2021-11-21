\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
Пнд, 22
-1°
Втр, 23
-3°
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 73.05 / 74.30 15:48
Нал. EUR 82.55 / 83.55 16:31
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 2021 12:48
1
4 360
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
1 835
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
4 155
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
5 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России сократят курсирование 44 поездов
В Федеральной пассажирской компании в субботу, 20 ноября, сообщили о предстоящих отмене или сокращении периодичности курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом сообщает агентство РБК.

В Федеральной пассажирской компании в субботу, 20 ноября, сообщили о предстоящих отмене или сокращении периодичности курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом сообщает агентство РБК. Это касается одного «Экспресса» Москва — Петербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород и других маршрутов.

Причиной изменений графика послужило падение потребительского спроса.

В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности, заявили в ФПК.

В компании уточнили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

При этом в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.