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В России c 1 января изменятся правила выплаты пенсий
В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и соцзащиты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и соцзащиты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим ЧС, смогут раньше. Для этого гражданину необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Пожилые россияне смогут вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. К примеру, человек, желающий получать деньги через почту, сможет указать данные о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Основное нововведение — освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами.

Пенсию умершего могут получить его законные наследники по направлению заявления в ПФР. Люди, получавшие выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть.

Приостановка выплат может произойти, если пенсионер в течение полугода не получал положенные деньги. Лишиться средств также могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, и некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году будет 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.