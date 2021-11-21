В Центральную Россию придут морозные ночи

Центральную Россию на следующей неделе ожидают ночные морозы до -10 градусов. Во второй половине недели они пойдут на спад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Центральную Россию на следующей неделе ожидают ночные морозы до -10 градусов. Во второй половине недели они пойдут на спад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы температура продолжит понижаться и уйдет в отрицательный сектор термометров 0 -5 градусов.

«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5-10, днем всего минус 1-6. В ночь на среду будет также морозно, минус 5-10, и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики , из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков 3-5 мм, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до 4-5 см», — рассказал синоптик.

Во второй половине недели, по словам Тишковца, морозы пойдут на спад, и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от -3 до +2. В четверг будет сухо, а к концу недели облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений.