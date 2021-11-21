В Центральную Россию придут морозные ночи

Центральную Россию на следующей неделе ожидают ночные морозы до -10 градусов. Во второй половине недели они пойдут на спад, сообщил
По его словам, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы температура продолжит понижаться и уйдет в отрицательный сектор термометров 0 -5 градусов.
«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5-10, днем всего минус 1-6. В ночь на среду будет также морозно, минус 5-10, и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца
Во второй половине недели, по словам Тишковца, морозы пойдут на спад, и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от -3 до +2. В четверг будет сухо, а к концу недели облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений.