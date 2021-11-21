Ушел из жизни актер сериала «Воронины» Михаил Зубов

На 43-м году жизни умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом «ВКонтакте» сообщила подруга артиста Елена Володина.

На 43-м году жизни умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом «ВКонтакте» сообщила подруга артиста Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она. Причина смерти не называется.

Зубов играл в фильмах и сериалах «Ласточка», «Тренер» Козловского, «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра», «Спасская», «Формула жизни».