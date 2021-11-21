Умерла общественный деятель и литературовед Мариэтта Чудакова

Литературный критик, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85 году жизни. Она болела коронавирусом.

Литературный критик, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85 году жизни. Она болела коронавирусом.

Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась в воскресенье, 21 ноября, в реанимации в московской Коммунарке на 85 году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщила дочь Чудаковой на своей странице в Facebook .

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала она.

Мариэтта Чудакова — доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель.