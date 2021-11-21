Умерла Народная артистка России Нина Русланова

Умерла актриса Нина Русланова. Ей было 75 лет. Об этом первым сообщил в Facebook актер Станислав Садальский.

Умерла актриса Нина Русланова. Ей было 75 лет. Об этом сообщил в Facebook актер Станислав Садальский.

У Нины Ивановны были проблемы с сердцем. Долгое время народная артистка болела.

Она знакома многим по ролям в фильмах «Афоня», «Собачье сердце», «Моя любовь» и других. В 1982 году Русланова получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — Народной артистки России.