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Ученые обнаружили у группы людей особый иммунитет к COVID-19
Британские ученые выявили у медиков, работающих в больницах, особый иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature.

Британские ученые выявили у медиков, работающих в больницах, особый иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature.

Исследователи изучали 58 сотрудников одной из клиник Великобритании на предмет выявления скрытых инфекций и на уровень антител. В течение четырех месяцев участники не показали ни положительного результата ПЦР, ни каких-либо признаков антител или симптомов инфекции, в то время как их коллеги на рабочем месте были инфицированы.

У 20 медиков были повышены уровни концентрации Т-клеток, у 19 выявили дополнительный иммунный белок IFI 27. Этот белок может указывать на предыдущий контакт с Sars-CoV-2. Авторы научной работы считают, что у обследуемых медиков по каким-то причинам прекращалась инфекция. Вероятно, вирус попал в организм, но иммунитет врачей быстро его победил.

Однако, по словам ученых, окончательных доказательств того, что обследованные люди действительно контактировали с Sars-CoV-2, нет. Также непонятно, будет ли такой усиленный иммунитет эффективен против новых штаммов коронавируса.

Авторы исследования заявляют, что измеренное увеличение количества Т-лимфоцитов приходится точно на первую волну пандемии в Великобритании и утверждают, что такое совпадение вряд ли случайно.

Исследования будут продолжаться.