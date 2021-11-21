На трассе под Петербургом после ДТП из багажника машины выпало тело убитого

В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news. По информации портала, машина Mitsubishi Galant с трупом врезалась в отбойник на трассе А-121 «Сортавала». Мертвый человек оказался на дороге.

В Ленинградской области из багажника автомобиля после аварии выпало тело убитого мужчины, сообщил 47news . По информации портала, машина Mitsubishi Galant с трупом врезалась в отбойник на трассе А-121 «Сортавала». Мертвый человек оказался на дороге.

По данным телеграм-канала Shot, тело было с перерезанным горлом, а в багажнике лежали две лопаты.

Водитель и двое пассажиров попытались скрыться, но полиция их задержала. Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана, маляр гаражного кооператива в Санкт-Петербурге. Он поссорился с тремя мужчинами и был убит.

Подозреваемые хотели отвезти тело жертвы в лес и закопать, а перед этим устроили пожар в кооперативе.

Задержанных допросят следователи.