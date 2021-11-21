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Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества. От них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества. От них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности, сообщает РИА Новости.

Жителям приходят письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в 10 тысяч рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам, а также предоставить налоговые декларации.

Россиян предупредили, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса госвыплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом.

Высылать требования об уплате налогов может только ФНС, а уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика и «Почту России».