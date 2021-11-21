Эксперты рассказали, как мошенники готовят атаки на россиян

О логике мошеннической атаки рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. В интервью радио Sputnik он пояснил, на что ориентируются злоумышленники при разговоре с россиянами.

О логике мошеннической атаки рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов . В интервью радио Sputnik он пояснил, на что ориентируются злоумышленники при разговоре с россиянами.

По его словам, телефонные мошенники при подготовке к обману предусматривают много обстоятельств, однако два момента всегда влияют на логику их действий. Главный — это сведения о потенциальной жертве, которые изначально есть у злоумышленников. При недостатке информации мошенник стремится собрать ее уже во время разговора с потенциальной жертвой. Если же он уже смог получить данные с устройств собеседника, то он поступает решительнее.

«Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений. Если попытка атаки основана на данных вскрытой электронной почты или на информации с зараженного вирусом устройства, то мошенники могут действовать эффективнее», — добавил Сизов.

Учитывается также выбранное для разговора с человеком время. Например, с клиентами банков мошенники предпочитают общаться в пятницу или в выходные дни. Дело в том, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб, добавил эксперт.

Он подчеркнул, что разговор с незнакомцем надо прекращать, как только он просит сообщить какую-либо информацию о себе. После звонка стоит сразу же связаться с банком по номеру, указанному на пластиковой карте, и убедиться, что со счетом все в порядке.