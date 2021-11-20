Житель Ярославской области до переломов избил новорожденного сына

В Ярославской области 20-летний молодой человек избил новорожденного сына за то, что тот плакал. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

В Ярославской области 20-летний молодой человек избил новорожденного сына за то, что тот плакал. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

Житель города Тутаева в ответ на плач своего сына причинил физический вред здоровью — избил до множественных переломов ребер. Ребенку один месяц, он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

В ходе предварительного следствия подозреваемый дал признательные показания. Он заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Также Тутаевской межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.