Житель Спасска угрожал задушить сожительницу из-за отказа продолжить застолье

Полицейские предотвратили убийство, которое могло произойти во время застолья в городе Спасск-Рязанский. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские предотвратили убийство, которое могло произойти во время застолья в городе Спасск-Рязанский. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что дома нетрезвый 42-летний сожитель угрожает ее задушить.

На место сразу же выехали участковые уполномоченные.

По предварительной информации, 42-летний житель города Спасск-Рязанский дома употреблял спиртное с 34-летней сожительницей. В какой-то момент нетрезвые люди поссорились, женщина обиделась на мужчину и ушла с кухни, заявив, что прекращает застолье и беседу. Нетрезвый мужчина попросил ее вернуться за стол, но она отказалась.

Тогда он разозлился, схватил сожительницу и пригрозил, что задушит ее насмерть, если она не вернется к застолью и беседе. Испугавшись за свою жизнь, женщина вывернулась и обратилась за помощью в полицию, которая нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.