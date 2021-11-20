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Житель Спасска угрожал задушить сожительницу из-за отказа продолжить застолье
Полицейские предотвратили убийство, которое могло произойти во время застолья в городе Спасск-Рязанский. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские предотвратили убийство, которое могло произойти во время застолья в городе Спасск-Рязанский. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что дома нетрезвый 42-летний сожитель угрожает ее задушить.

На место сразу же выехали участковые уполномоченные.

По предварительной информации, 42-летний житель города Спасск-Рязанский дома употреблял спиртное с 34-летней сожительницей. В какой-то момент нетрезвые люди поссорились, женщина обиделась на мужчину и ушла с кухни, заявив, что прекращает застолье и беседу. Нетрезвый мужчина попросил ее вернуться за стол, но она отказалась.

Тогда он разозлился, схватил сожительницу и пригрозил, что задушит ее насмерть, если она не вернется к застолью и беседе. Испугавшись за свою жизнь, женщина вывернулась и обратилась за помощью в полицию, которая нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.