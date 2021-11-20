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Житель Рязани взломал кафе и украл деньги и алкоголь
Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу со взломом из кафе на улице Гагарина в Рязани. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу со взломом из кафе на улице Гагарина в Рязани. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела МВД по Железнодорожному району задержали 38-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого в краже денег и алкоголя из кафе на улице Гагарина.

В полицию обратился руководитель кафе и сообщил, что утром заметил следы взлома на входной двери. Оказалось, что из помещения похитили 12 тысяч рублей и несколько бутылок дорогостоящих алкогольных напитков.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и окрестности, но никаких следов, указывающих на взломщика, не обнаружили.

В ходе опроса местных жителей оперативники получили сведения, что мужчина, арендующий жилье неподалеку от улицы Гагарина, внезапно стал обладателем дорогого спиртного и угощает им своих приятелей. Полицейские разыскали 38-летнего жителя области и установили, что он причастен к краже из кафе.

Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.