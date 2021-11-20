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Врач рассказала, какие продукты нужно употреблять после COVID-19
Терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан рассказала РИА Новости, какие продукты необходимо включать в рацион после перенесенного коронавируса.

Терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан рассказала РИА Новости, какие продукты необходимо включать в рацион после перенесенного коронавируса.

Белковую пищу обязательно следует употреблять, отметила врач. «Рекомендуется полноценное питание — до 5-6 раз в сутки, небольшими порциями. Обязательно присутствие белковой пищи в рационе: курица, индейка, говядина, творог, яйца. Морская рыба, орехи богаты полезными жирами. Пробиотики в рационе — это кисломолочные продукты, квашеная капуста. Крупы, овощи и фрукты важны как источник пищевых волокон», — подчеркнула она.

Нуржахан также отметила, что важно наладить питьевой режим — пить 1,5-2 литра воды в сутки.