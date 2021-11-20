В Рязанской области продолжаются поиски пропавших людей

В Рязанской области продолжаются поиски нескольких пропавших жителей. Об этом напоминают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Рязанской области продолжаются поиски пропавших жителей. До сих пор не найдены 36-летний Михаил Мартынов, 72-летний Александр Жоров, 27-летний Станислав Грушин. Также без вести пропал 38-летний Шамиль Рахманов и другие. Об этом напоминают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировки на пропавших жителей региона, которые до сих пор не найдены, размещены в группе «ЛизаАлерт».

Любую информацию о пропавших просят сообщать по телефонам 88007005452, или 112.