В Рязанской области от коронавируса скончались еще 19 человек

От коронавируса умерли еще 19 жителей Рязанской области. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает федеральный оперштаб.

От коронавируса умерли еще 19 жителей Рязанской области. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает федеральный оперштаб. Всего в регионе от ковида скончались 1776 человек.

Заболели еще 258 человек, всего за время пандемии — 53 063 человека.

Выздоровели за сутки 90 рязанцев, всего вылечились 44 146 жителей области.

В России выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 1254 человека.