В Рязанской области 210 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 18:00 20 ноября в лечебных учреждениях Рязанской области находятся 1220 пациентов с COVID-19.

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 18:00 20 ноября в лечебных учреждениях Рязанской области находятся 1220 пациентов с COVID-19.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 85 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 925 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 210 человек, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.