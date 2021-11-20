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В Рязанской области 21 ноября ожидается мокрый снег и дождь
В Рязанской области в воскресенье, 21 ноября, днем ожидаются небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 21 ноября, днем ожидаются небольшие осадки. Будет облачно. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег. Местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью −3…+2 градуса, днем −1…+4 градуса.