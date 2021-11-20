\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
Вск, 21
Пнд, 22
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 73.05 / 74.30 15:48
Нал. EUR 82.55 / 83.55 16:31
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
Вчера 12:48
2 024
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 2021 14:48
1 330
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
3 620
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
4 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в стране спадет волна коронавируса. Об этом вирусолог центра Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik.

В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в стране спадет волна коронавируса. Об этом вирусолог центра Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, спад волны заболеваемости коронавирусом произойдет уже через неделю, так как она уже начала отступать.

Максимальные показатели роста числа заболевших фиксировались в начале ноября, сейчас началось сокращение ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Как отметил Бутенко, назвать точную дату окончания волны распространения инфекции невозможно, но если тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.

Однако он подчеркнул, что эпидемия не закончится полностью со спадом очередной волны коронавируса. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — подытожил Бутенко.