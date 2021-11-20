В России спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19

В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в стране спадет волна коронавируса. Об этом вирусолог центра Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik.

В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в стране спадет волна коронавируса. Об этом вирусолог центра Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik .

По его словам, спад волны заболеваемости коронавирусом произойдет уже через неделю, так как она уже начала отступать.

Максимальные показатели роста числа заболевших фиксировались в начале ноября, сейчас началось сокращение ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Как отметил Бутенко, назвать точную дату окончания волны распространения инфекции невозможно, но если тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.

Однако он подчеркнул, что эпидемия не закончится полностью со спадом очередной волны коронавируса. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — подытожил Бутенко.