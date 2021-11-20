В поликлинике под Оренбургом инвалид полз к врачу на четвереньках

В поликлинике Медногорска Оренбургской области инвалид полз к врачу по коридору. Видео опубликовал URA.ru.

В поликлинике Медногорска Оренбургской области инвалид полз к врачу по коридору. Видео опубликовал URA.ru.

На кадрах видно, что мужчина в перчатках и наколенниках. По словам автора видео, пациенту не дали инвалидную коляску, так как в поликлинике она одна.

Региональная прокуратура проводит проверку. Представители поликлиники утверждают, что пациент сам отказался от предложенной помощи.

«Он выбирает для себя более привычный способ. У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении», — пояснили в учреждении.