В Новой Москве под колесами «Газели» погиб младенец
«Газель» сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
«Газель» сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает
Водитель «Газели» сбил мать с двумя мальчиками четырех лет и девяти месяцев, младенец умер на месте. Он находился в коляске.
ДТП произошло в 19:35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское.
В ГИБДД добавили, что четырехлетний мальчик и женщина получили незначительные травмы. По предварительным данным, женщина шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.
Водитель находится на месте происшествия. В момент ДТП мужчина, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
На месте работает следственно-оперативная группа.