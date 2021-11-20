В Новой Москве под колесами «Газели» погиб младенец

«Газель» сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«Газель» сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Водитель «Газели» сбил мать с двумя мальчиками четырех лет и девяти месяцев, младенец умер на месте. Он находился в коляске.

ДТП произошло в 19:35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское.

В ГИБДД добавили, что четырехлетний мальчик и женщина получили незначительные травмы. По предварительным данным, женщина шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.

Водитель находится на месте происшествия. В момент ДТП мужчина, по предварительным данным, был пьян, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

На месте работает следственно-оперативная группа.