В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус — по предварительной информации, пострадали 13 человек. Одну женщину зажало — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус — по предварительной информации, пострадали 13 человек, сообщает Mash в субботу, 20 ноября.

ДТП случилось возле деревни Трестьяны Балахнинского района. Автобус следовал из Нижнего Новгорода в Иваново с 35 пассажирами в салоне, на 333-м километре трассы съехал на обочину и опрокинулся. 12 человек получили легкие травмы, одну женщину зажало — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выясняются подробности случившегося.