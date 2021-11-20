Ученые назвали особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, сообщает РИА Новости.

Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых с 19 октября по 5 ноября. Из них 1399 оказались положительными. «Дельту» и ее варианты выявили в 841 мазке, почти 12% из них приходятся на AY.4.2.

Из заразившихся этой версией штамма только у 33% наблюдали характерные симптомы COVID-19: изменение и потеря обоняния и вкуса, лихорадку, постоянный кашель.

По словам соавтора исследования Кристл Доннелли, эта особенность может быть как обнадеживающей, так и наоборот, негативной. Доннелли пояснила, что отсутствие кашля может снизить распространение вируса через капли слюны, однако тенденция к бессимптомному течению может, напротив, повысить заболеваемость из-за невыявления болезни.

Индийский штамм выявили в октябре 2020 года, он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. «Дельта» продолжает мутировать, самым опасным считается вариант дельта-плюс.

Со статусом AY.4.2 специалисты еще не определились. Эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной «дельтой».