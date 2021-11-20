\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
Вск, 21
Пнд, 22
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 73.05 / 74.30 15:48
Нал. EUR 82.55 / 83.55 16:31
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
Вчера 12:48
2 981
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
1 476
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
3 763
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
4 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые назвали особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, сообщает РИА Новости.

Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых с 19 октября по 5 ноября. Из них 1399 оказались положительными. «Дельту» и ее варианты выявили в 841 мазке, почти 12% из них приходятся на AY.4.2.

Из заразившихся этой версией штамма только у 33% наблюдали характерные симптомы COVID-19: изменение и потеря обоняния и вкуса, лихорадку, постоянный кашель.

По словам соавтора исследования Кристл Доннелли, эта особенность может быть как обнадеживающей, так и наоборот, негативной. Доннелли пояснила, что отсутствие кашля может снизить распространение вируса через капли слюны, однако тенденция к бессимптомному течению может, напротив, повысить заболеваемость из-за невыявления болезни.

Индийский штамм выявили в октябре 2020 года, он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. «Дельта» продолжает мутировать, самым опасным считается вариант дельта-плюс.

Со статусом AY.4.2 специалисты еще не определились. Эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной «дельтой».