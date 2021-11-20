Под Рязанью дальнобойщик вылетел на встречку и врезался в столб

В Рязанской области водитель фуры вылетел на встречную полосу и снес столб на обочине. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Рязанской области водитель фуры вылетел на встречную полосу и снес столб на обочине. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщают очевидцы в соцсетях .

ДТП произошло возле деревни Кельцы.

«Гнал так, словно куда-то опаздывает, несмотря на то, что была каша снежная и шел снег. В итоге на повороте после знака 40 км/ч занесло, вылетев на встречку, снес столб на обочине. Благо не было машин и никто не пострадал», — сообщает автор поста.