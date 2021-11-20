МЧС объявило метеопредупреждение о мокром снеге и ветре
В Рязанской области до конца суток 20 ноября сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области до конца суток 20 ноября сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На территории региона местами прогнозируют отложение мокрого снега, ожидается гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.
Жителей просят быть внимательными и осторожными.