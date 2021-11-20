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Два торговых центра Рязани нарушили антиковидные ограничения
Два рязанских торговых центра нарушили антикоронавирусные ограничения. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает опергруппа правительства региона.

Два рязанских торговых центра нарушили антикоронавирусные ограничения. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает опергруппа правительства региона.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжило проверки соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты обследовали ТЦ «Лань», где установили отсутствие проверок QR-кодов у посетителей при входе. Также в ТЦ «Полетаевский» повторно выявили нарушения введенных ограничений.

Будут приняты административные меры. Проверки продолжатся.