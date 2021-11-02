Врач назвал препараты, запрещенные для лечения коронавируса

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые нельзя использовать для лечения коронавируса дома. Об этом он написал на своей
Он заявил, что при лечении болезни дома нельзя применять антибиотики, поскольку они не действуют на коронавирус.
По его словам, не стоит также при амбулаторном лечении использовать антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты. Врач пояснил, что в последней группе нет подходящих лекарств, а ремдесивир доступен лишь в стационаре.
Специалист добавил, что кортикостероиди также помогают при коронавирусе, при этом у них большое количество опасных побочных эффектов, вред от которых часто перевешивает пользу. Мельников добавил, что их могут назначить, когда госпитализация невозможна. По его словам, в таких ситуациях больному могут помочь кортикостероиды.
«Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — заявил врач.
Мельников также отметил, что нет информации о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных веществ.