Врач назвал препараты, запрещенные для лечения коронавируса

Он заявил, что при лечении болезни дома нельзя применять антибиотики, поскольку они не действуют на коронавирус.

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые нельзя использовать для лечения коронавируса дома. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что при лечении болезни дома нельзя применять антибиотики, поскольку они не действуют на коронавирус.

По его словам, не стоит также при амбулаторном лечении использовать антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты. Врач пояснил, что в последней группе нет подходящих лекарств, а ремдесивир доступен лишь в стационаре.

Специалист добавил, что кортикостероиди также помогают при коронавирусе, при этом у них большое количество опасных побочных эффектов, вред от которых часто перевешивает пользу. Мельников добавил, что их могут назначить, когда госпитализация невозможна. По его словам, в таких ситуациях больному могут помочь кортикостероиды.

«Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — заявил врач.

Мельников также отметил, что нет информации о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных веществ.