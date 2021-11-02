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В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
Соответствующее заявление сделала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Россиянам рассказали, когда закончится пандемия коронавируса. Соответствующее заявление в понедельник, 1 ноября, сделала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова привели РИА Новости.

По словам специалиста, для этого необходимо достичь достаточного уровня иммунитета населения в короткий период. Вуйнович заявила, что в настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом не только в России, но и по всей Европе.

«Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде. Есть много еще уязвимых — или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ заключила, что для этого люди должны вакцинироваться.