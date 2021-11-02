В Томской области обнаружили сожженное тело бывшего российского судьи
Его тело нашли сожженным на местном кладбище, рядом якобы лежала судейская мантия.
В Томской области на кладбище нашли сожженное тело 59-летнего бывшего судьи Юрия Васильева. Об этом во вторник, 2 ноября,
Погибший — бывший судья Молчановского суда. Его тело нашли сожженным на местном кладбище, рядом якобы лежала судейская мантия.
О его пропаже полиции рассказала жена погибшего. По данным «
В следкоме сообщили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Фото Василия Смирнова