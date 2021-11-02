В Томской области обнаружили сожженное тело бывшего российского судьи

Его тело нашли сожженным на местном кладбище, рядом якобы лежала судейская мантия.

В Томской области на кладбище нашли сожженное тело 59-летнего бывшего судьи Юрия Васильева. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Погибший — бывший судья Молчановского суда. Его тело нашли сожженным на местном кладбище, рядом якобы лежала судейская мантия.

О его пропаже полиции рассказала жена погибшего. По данным « Ленты.ру », последний раз родственники Васильева видели его живым 30 октября. Тогда он отправлялся на автомойку — мужчина сдал свой автомобиль сотрудникам, однако обратно за ним не явился.

В следкоме сообщили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Фото Василия Смирнова