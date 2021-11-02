В Тамбове задержали 42-летнего рязанца, обманывавшего пенсионеров под видом газовщика

Подробности привела пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовские полицейские поймали 42-летнего рязанца, который под видом сотрудника газовой службы обманывал местных пенсионеров. Подробности привела пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Известно, что рязанец действовал не один. Он вместе со своим приятелем представлялся сотрудником газовой службы, проникал в жилища пенсионеров под предлогом проверить газовое оборудование. Один из них делал вид, что проверяет исправность прибора и отвлекал внимание, а второй в это время крал деньги. После кражи подозреваемые, ссылаясь на срочный вызов, скрывались.

В результате тамбовские полицейские задержали одного из них — 42-летнего рязанца. Он сознался в совершении преступлений на допросе. Его опознали потерпевшие.

За все время подозреваемый успел совершить не менее четырех эпизодов хищений денежных средств. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.