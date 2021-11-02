\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 71.48 0.39 03/11
ЦБ EUR 82.96 0.79 03/11
Нал. USD 71.40 / 72.40 12:55
Нал. EUR 82.90 / 83.90 12:55
Новости
Публикации
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
Вчера 19:10
4 196
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
Вчера 14:38
1 125
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
9 139
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
3 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанскую область придут погодные аномалии в конце недели
Рязанцам обещают погоду на 4-12 градусов выше климатической нормы.

В Рязанскую область придут погодные аномалии в конце недели. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привели РИА Новости.

По словам синоптика, в Рязанской области, а также в Москве и Владимире в пятницу и субботу цифры на столбике термометра достигнут двухзначных цифр. Превышение средних температур ожидается на 4-12 градусов.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — сказал Вильфанд.

При этом превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы. В том числе теплая погода установится и в азиатской части страны — в Красноярском крае и Якутии. Вильфанд подчеркнул, что такое случается крайне редко.