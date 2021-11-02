В Рязанскую область придут погодные аномалии в конце недели

Рязанцам обещают погоду на 4-12 градусов выше климатической нормы.

В Рязанскую область придут погодные аномалии в конце недели. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привели РИА Новости .

По словам синоптика, в Рязанской области, а также в Москве и Владимире в пятницу и субботу цифры на столбике термометра достигнут двухзначных цифр. Превышение средних температур ожидается на 4-12 градусов.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — сказал Вильфанд.

При этом превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90% территории России до субботы. В том числе теплая погода установится и в азиатской части страны — в Красноярском крае и Якутии. Вильфанд подчеркнул, что такое случается крайне редко.