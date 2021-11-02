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В Рязанской области собирают деньги больной раком 25-летней девушке
Девушке 25 лет. В 2020 году ей поставили диагноз рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфатические узлы.

В Рязанской области собирают деньги на лечение Наталье Кособреевой, больной раком. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила ее мать.

Девушке 25 лет. В 2020 году ей поставили диагноз рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфатические узлы.

На лечение ее направили в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина». Врачи назначили ей периоперационную химиотерапию до и после операции. Девушке удалили желудок с группой лимфатических узлов.

В марте 2021 года рязанке дали вторую группу инвалидности, она проходила обследования и шла на поправку.

«В сентябре этого года состояние стало ухудшаться. Дважды лежала в больницах. По заключению УЗИ было обнаружено опухолевидное образование в околопупочной области», — рассказала мать девушки.

По ее словам, сейчас дочь проходит курсы химиотерапии, ей назначили обезболивающее «Фентанил», в тазовой области скопилась жидкость.

На данный момент девушка должна проходить платные исследования, питаться по рекомендации врачей смесью Nutridrink, а также проходить обследования в медицинском центре в Москве.

«Для нашей семьи это большие расходы. У меня трое детей, один из которых-несовершеннолетний. Прошу у вас поддержки и понимания меня в этой сложной ситуации», — поделилась мать девушки.

Она попросила всех, кто может помочь, перевести деньги.

Реквизиты (Сбербанк):

  • Номер карты: 5469 4000 4095 7693
  • Номер счета: 4081 7810 2400 1484 3219 (Наталья Михайловна К.)