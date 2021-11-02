В Рязанской области прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер

Проверки проводились совместно с управлением Роспотребнадзора в торговых центрах, общепитах и аптеках.

В Рязанской области прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

Проверки проводились совместно с управлением Роспотребнадзора в торговых центрах, общепитах и аптеках. Всего обследовали 53 объекта.

По итогам в отношении двух из них возбудили административные дела, а еще четырем вынесли предостережения.