В Рязанской области прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер
Проверки проводились совместно с управлением Роспотребнадзора в торговых центрах, общепитах и аптеках.
В Рязанской области прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
Проверки проводились совместно с управлением Роспотребнадзора в торговых центрах, общепитах и аптеках. Всего обследовали 53 объекта.
По итогам в отношении двух из них возбудили административные дела, а еще четырем вынесли предостережения.