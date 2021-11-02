В Рязанской области планируют организовать такси для инвалидов

Губернатор поручил наладить контроль за соблюдением правил перевозок, а также проработать организовать для граждан возможность сообщать о нарушениях.

Во вторник, 2 ноября, на заседании регионального правительства было принято решение об упорядочении контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Рязанской области.

На встрече обсудили вопрос доступности услуги для людей с инвалидностью.

Губернатор поручил наладить контроль за соблюдением правил перевозок, а также проработать организовать для граждан возможность сообщать о нарушениях.

Также на заседании обсудили повышение качества образования в Рязанской области.

С 2022 по 2026 годы Рязанская область примет участие в новом проекте Министерства просвещения «Комплексная модернизация общеобразовательных организаций», в рамках которой будет отремонтируют не менее 73 рязанских школ.

Губернатор обратил внимание, что нужно повысить уровень подготовки выпускников школ, которые должны выдерживать конкуренциюпри поступлении в рязанские вузы.

«Всю деятельность надо строить на том, чтобы выпускники школ Рязани и области могли поступить на бюджетные места, чтобы они выигрывали в конкуренции с абитуриентами из Московской области. Нам необходимо делать все, чтобы наши школьники могли учиться в рязанских вузах и оставаться в Рязанской области», — поставил задачу Николай Любимов.

Кроме того, на встрече обсудили исполнение бюджета области за девять месяцев текущего года. Отмечается, что доходы исполнили в сумме более 52 млрд рублей (или 75,8% к прогнозу на год), расходы сложились в сумме более 49 млрд. Любимов акцентировал внимание на том, что впервые поступления по налогу на прибыль организаций превысили доходы от НДФЛ.

Также внесли изменения в постановление правительства, согласно которому объем финансирования госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» увеличили почти на 159 млн рублей. Средства направили на возмещение части расходов производителям зерновых культур.

«Важно, что в это непростое время продолжаем поддержку сельхозпроизводителей. Причем не только по тем направления, которые себя зарекомендовали, но и по новым, которые определены в результате запросов самих аграриев. Они демонстрируют устойчивый рост сельхозпродукции, введение в оборот земель. Грамотная поддержка села важна для Рязанской области», — сказал Любимов.