В Рязанской области еще 239 человек заразились коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 выявили у 48 444 рязанцев.

В Рязанской области за последние сутки коронавирусом заболели 239 человек. Данные во вторник, 2 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 48 444 рязанцев.

Также за последние сутки жертвами «ковида» стали 13 человек, еще 51 местный житель — победил болезнь. За все время от коронавируса скончались 1 436 горожан, еще 42 719 — выздоровели.

В России за сутки коронавирус обнаружили у 39 008 человек. С начала пандемии инфекцию выявили у 8 593 200 жителей.

Кроме того, от COVID-19 за сутки скончались 1 178 человек, выздоровели — 30 905. С начала пандемии от инфекции скончались 240 871, победили болезнь — 7 412 631.