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В Рязани скончалась режиссер монтажа ТКР
Ольга Никитина работала на ТКР с 2007 года. Она занималась архивом, а также была режиссером монтажа.

Скончалась режиссер монтажа телерадиокомпании «Край Рязанский» Ольга Никитина. Об этом сообщил сайт ТКР.

Ольга Никитина работала на ТКР с 2007 года. Она занималась архивом, а также была режиссером монтажа.

Ольга Никитина работала над программами «Проездом», «С песней по жизни», «Разные люди», «Все сначала», фильмы Евгении Фроловой «Художник сурового стиля» о Викторе Иванове, «Золотая маска для Пегого пса» о кукольном театре.

«Мы попытались вспомнить все ее работы, и не смогли — их за 14 лет было очень много, и каждая, даже, казалось бы, самая незначительная, была безупречна с точки зрения качества», — рассказали в компании.

Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Ольги Никитиной.

«Мы потеряли не просто профессионала с большой буквы. Мы потеряли друга. Светлая память светлому человеку Ольге Никитиной», — говорится в сообщении.