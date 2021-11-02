В Рязани на 12 улицах отключили воду

Холодного водоснабжения не будет до 17:00.

В Рязани 12 улиц попали в зону отключения холодного водоснабжения. Информация об этом в понедельник, 1 ноября, появилась на сайте мэрии .

Воду отключили во вторник, 2 ноября. Холодного водоснабжения до 17:00 не будет по следующим адресам:

улица Зубковой, дом № 6 корпус 1;

улица Новоселов, дома №№ 1/7, 3, 10, 12, 14/16;

улица Тимуровцев, дома №№ 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 6;

улица Советской Армии, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28/7;

улица 1-я Безбожная;

улица 2-я Безбожная;

улица Вокзальная, дома №№ 55а, 61, 61 корпус 1, 61 корпус 2, 77, 89, 91, 97, 99, 101, 101а;

улица Малое шоссе;

улица Первомайский проспект, дома №№ 51, 56, 57, 57 корпус 1, 58, 60, 63, 68/2, 70 корпус 1, 70 корпус 2, 72, 74 корпус 1, 76, 76 корпус 1, 76 корпус 2, 76 корпус 3, 78/93, 49е (д/сад № 48), 55 (д/сад № 33), 49а (стадион «Локомотив»);

улица Цветной бульвар;

улица Чкалова, дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 10 корпус 1, 12;

площадь Димитрова.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.