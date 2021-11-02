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В Пронске с территории завода украли катушку с кабелем
24-летний житель Новомичуринска несколько раз приходил на территорию предприятия и заранее спланировал кражу. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

В Пронске с территории завода украли катушку с кабелем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился директор завода и рассказал, что с территории предприятия пропала катушка с силовым кабелем. Мужчина уточнил, что изделие дорогое и необходимо для продолжения ремонтных работ.

Оперативники осмотрели территорию завода и выяснили у рабочих, что при удобном стечении обстоятельств знающий человек может незаметно укатить катушку с территории.

Детально осмотрев место кражи, полицейские заметили след от катушки. Идя по следу, сотрудники полиции вышли с территории завода и нашли людей, которые видели человека с катушкой. Жители Новомичуринска рассказали, что к краже может быть причастен 24-летний местный житель.

Оперативники разыскали рязанца и нашли недалеко от его дома следы срезанного кабеля. Мужчина рассказал, что несколько раз заходил на территорию предприятия, присмотрел катушку кабеля и путь, по которому ее можно незаметно украсть. Рязанец не знал, что его заметили за территорией завода.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража», мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.