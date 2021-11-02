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В Нижнекамске QR-диссиденты пускали посетителей в ТЦ без соответствующего кода
Одна из активисток выкрикивала статьи из уголовного кодекса и говорила, что QR-режим унижает человеческое достоинство.

В Нижнекамске люди пускали посетителей в ТЦ без QR-кода. Кадры во вторник, 2 ноября, появились в социальных сетях.

Одна из активисток выкрикивала статьи из уголовного кодекса и говорила, что QR-режим унижает человеческое достоинство.

«Нас делят на классы, вот и все», — кричит женщина.

Тем временем другая активистка пропускала в торговый центр всех желающих без проверки QR-кода. Охранница центра лишь наблюдала за происходящим со стороны.