В мэрии подтвердили, что рязанцы не смогут проехать на общественном транспорте без масок

Во вторник, 2 ноября, специалисты управления транспорта проверили работу водителей во всех районах Рязани. Сотрудники мэрии, ГО и ЧС и полиции напомнили о том, что необходимо носить маски в общественном транспорте.

Мэрия подтвердила, что рязанцы не смогут проехать без масок на общественном транспорте города. Об этом говорится на сайте горадминистрации.

Во вторник, 2 ноября, специалисты управления транспорта проверили работу водителей во всех районах Рязани. Сотрудники мэрии, ГО и ЧС и полиции напомнили о том, что необходимо носить маски в общественном транспорте.

«В случае, если хоть один пассажир находится в салоне без основного средства индивидуальной защиты, автобус не тронется от остановки до тех пор, пока все не наденут маски», — говорится в сообщении горадминистрации.

Беседы провели с 85 гражданами. На одного нарушителя составили протокол по статье 20.6.1 КоАП Р. Ф. Материалы направили в суд для рассмотрения.

Также сотрудники продолжают проверки масочного режима на конечных остановках.

Ранее появилась информация, что в Рязани отказались двигаться, пока внутри находились пассажиры без масок.