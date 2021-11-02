В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Соответствующее разъяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россиянам рассказали, будут ли продлены нерабочие дни после 7 ноября. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости .

Песков заявил, что стоит опираться лишь на официальную информацию, а не верить слухам, которые появляются среди людей. Он также отметил, что власти регионов могут самостоятельно принять решение по мерам против COVID-19, в том числе и по продлению нерабочих дней в субъекте.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», — добавил он.