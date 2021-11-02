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В Касимове раскрыли кражу канализационного люка
О пропаже люка сообщил 27-летний житель города. Мужчина указал, что открытый люк на тротуаре может быть опасным для пешеходов, особенно в темное время суток.

В Касимове с тротуара на одной из улиц украли канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О пропаже люка сообщил 27-летний житель города. Мужчина указал, что открытый люк на тротуаре может быть опасным для пешеходов, особенно в темное время суток. Он постарался сделать ограждение и обратился в полицию.

Оперативники опросили местных жителей и узнали машину, на которой передвигались злоумышленники. Выяснилось, что в тот вечер в этом автомобиле передвигались 20-летний и 19-летний жители города Касимова. Их нашли и задержали.

Полиция также нашла их машину, в которой хранилась похищенная крышка, которую злоумышленники планировали продать.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 У. К. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.