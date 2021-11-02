В Касимове раскрыли кражу канализационного люка

В Касимове с тротуара на одной из улиц украли канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
О пропаже люка сообщил 27-летний житель города. Мужчина указал, что открытый люк на тротуаре может быть опасным для пешеходов, особенно в темное время суток. Он постарался сделать ограждение и обратился в полицию.
Оперативники опросили местных жителей и узнали машину, на которой передвигались злоумышленники. Выяснилось, что в тот вечер в этом автомобиле передвигались 20-летний и 19-летний жители города Касимова. Их нашли и задержали.
Полиция также нашла их машину, в которой хранилась похищенная крышка, которую злоумышленники планировали продать.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158