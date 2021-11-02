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СМИ сообщили, что правительство готовится к переселению россиян на Дальний Восток
Главная цель обновления острова — создать условия развития, привлечения частных инвестиций, расширить возможности туристического кластера.

На острове Русский около Владивостока планируют строительство научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» в 2023—2027 годах. Документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает URA.RU.

Отмечается, что технологический центр появится на базе Дальневосточного федерального университета. Для этого на 245 га земли построят научно-производственный блок, образовательные и деловые площадки.

Кроме того, на острове Русский к 2030 году появится новый гостиничный комплекс. По информации издания, на территории «Приморских тропиков» будут отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты, общая площадь которых составит 350 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что главная цель обновления острова — создать условия развития, привлечения частных инвестиций, расширить возможности туристического кластера.

Ранее URA.RU сообщил, что реновация дальневосточных городов станет мотивацией для переезда туда россиян.