Рязанские предприниматели пожаловались на убытки из-за противокоронавирусных ограничений

Предприниматели отметили, что товары были закуплены прежде, чем было объявлено об ограничительных мерах. Из-за этого предприниматели терпят убытки.

Предприниматели ТЦ «Полетаевский» ООО Земля обратились к губернатору Николаю Любимову и сообщили о падении выручки до 80%. Об этом говорится в открытом письме главе региона, опубликованном «ВКонтакте».

«Основная часть наших потребителей оказалась неподготовленной к предъявлению QR — кода и документов, удостоверяющих личность. В связи с этим резко снизилась покупательская проходимость, соответственно продажи, выручки упали на 80%, пропадают продукты с ограниченным сроком реализации», — говорится в сообщении.

Предприниматели отметили, что товары были закуплены прежде, чем было объявлено об ограничительных мерах. Из-за этого владельцы бизнеса терпят убытки.

«Мы не понимаем, почему к нам нельзя без QR-кода в продуктовые залы. У нас их несколько, с большими площадями, отдельными входами, где покупатели беспрепятственно, соблюдая дистанцию 1,5 метра, соблюдая все рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, могут приобрести необходимые продукты питания», — возмутились рязанцы.

Предприниматели отметили, что в таких помещениях безопаснее покупать товары, чем в мелких магазинах. Рязанцы назвали решение нелогичным и возмутились тем, что сетевые магазины могут работать, а «Полетаевский» — нет.

Бизнесмены попросили установить свободный вход в продуктовые залы.