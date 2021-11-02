\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
10°
ЦБ USD 71.48 0.39 03/11
ЦБ EUR 82.96 0.79 03/11
Нал. USD 71.20 / 72.20 16:27
Нал. EUR 82.96 / 83.54 15:10
Новости
Публикации
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
Вчера 19:10
7 918
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
Вчера 14:38
1 310
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
9 386
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
3 736
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские предприниматели пожаловались на убытки из-за противокоронавирусных ограничений
Предприниматели отметили, что товары были закуплены прежде, чем было объявлено об ограничительных мерах. Из-за этого предприниматели терпят убытки.

Предприниматели ТЦ «Полетаевский» ООО Земля обратились к губернатору Николаю Любимову и сообщили о падении выручки до 80%. Об этом говорится в открытом письме главе региона, опубликованном «ВКонтакте».

«Основная часть наших потребителей оказалась неподготовленной к предъявлению QR — кода и документов, удостоверяющих личность. В связи с этим резко снизилась покупательская проходимость, соответственно продажи, выручки упали на 80%, пропадают продукты с ограниченным сроком реализации», — говорится в сообщении.

Предприниматели отметили, что товары были закуплены прежде, чем было объявлено об ограничительных мерах. Из-за этого владельцы бизнеса терпят убытки.

«Мы не понимаем, почему к нам нельзя без QR-кода в продуктовые залы. У нас их несколько, с большими площадями, отдельными входами, где покупатели беспрепятственно, соблюдая дистанцию 1,5 метра, соблюдая все рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, могут приобрести необходимые продукты питания», — возмутились рязанцы.

Предприниматели отметили, что в таких помещениях безопаснее покупать товары, чем в мелких магазинах. Рязанцы назвали решение нелогичным и возмутились тем, что сетевые магазины могут работать, а «Полетаевский» — нет.

Бизнесмены попросили установить свободный вход в продуктовые залы.