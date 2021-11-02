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Рязанка пожаловалась, что ее не пустили в ТЦ с QR-кодом
Об этом говорится в сюжете ГТРК «Ока».

Рязанка пожаловалась, что ее не пустили в торговый центр с QR-кодом. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Ока».

Девушка рассказала, что хотела зайти в торговый центр за батарейками. Ее не пустили, потому что при предъявлении QR-кода она не показала паспорт.

«У меня есть документ, подтверждающий мою вакцинацию. При входе в торговый центр я предоставила его, на что люди попросили у меня документ, удостоверяющий личность. Данным сотрудникам не обязана предоставлять свои данные. Я не понимаю, считаю, что это беззаконие по отношению к людям», — рассказала рязанка.

Отметим, в распоряжении губернатора Рязанской области говорится, что при входе в торговый центр охранники обязаны спрашивать и QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо медотводе, и документ, удостоверяющий личность.

Однако журналисты ГТРК также отметили, что в некоторых ТЦ сотрудники не пускают людей со справкой о медотводе.

Фото ГТРК «Ока»