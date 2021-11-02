Рязанцев вновь предупредили о тумане

Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Рязанцев снова предупредили о тумане. Метеопредупреждение во вторник, 2 ноября, опубликовало региональное управление МЧС.

Туман ожидается в ближайший час во вторник, 2 ноября, с сохранением до 10 утра 3 ноября на территории всей Рязанской области. Видимость при тумане составит 200-500 метров.

Рязанцам напомнили, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается количество ДТП. Чтобы себя обезопасить, горожане должны быть внимательны и соблюдать правила дорожного движения.