Рязанцам рассказали о графике выплат пенсий в ноябре

В связи с предстоящими праздниками график доставки пенсий и других социальных выплат изменился.

Рязанцам рассказали о графике выплат пенсий в ноябре. Разъяснение дала пресс-служба местного отделения Пенсионного фонда России.

В связи с предстоящими праздниками график доставки пенсий и других социальных выплат изменился:

3-го ноября — за 3 и 4 ноября;

5-го ноября — за 5 ноября;

6-го ноября — за 6 и 7 ноября;

Далее с 8-го ноября доставка пенсий будет осуществляться согласно установленному графику.

Для более точной информации по режиму работы отделений почтовой связи в зависимости от класса можно обращаться в отделение почтовой связи. Выплаты через банки пройдут без изменений.