На окраине Рязани у мужчины изъяли более шести граммов кокаина

Ранее рязанец уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

На окраине Рязани полицейские изъяли у мужчины более шести граммов наркотика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским поступила информация о том, что 34-летний местный житель может хранить при себе наркотики. Совместно с сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Рязанской области они задержали мужчину на окраине города. При личном досмотре в кармане брюк у него обнаружили сверток с 6,3 граммами кокаина.

Уточняется, что ранее рязанец уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.